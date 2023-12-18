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Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники
Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники
Скорая помощь в Крыму в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и.о. директора... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-18T06:38
2023-12-17T19:38
скорая помощь
радио "спутник в крыму"
новый год 2024
общество
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здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
галина буглак
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В Крыму скорая помощь на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме
В Крыму скорая помощь на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Скорая помощь в Крыму в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина Буглак.По ее словам, крымские медики скорой помощи обеспечены всеми необходимыми лекарствами "в полном объеме и даже с избытком в 20% – на случай форс-мажора".Буглак подчеркнула, что "новогодняя" работа медиков начинается, как правило, уже утром 31 декабря, когда в больницы поступают первые пациенты с отравлениями и травмами. И призвала крымчан быть умеренными в употреблении спиртных напитков и еды."Естественно, этот наш праздник связан с чревоугодием, когда мы готовим большое количество еды, которую не всегда успеваем освоить за несколько часов – ставим в холодильник, а через сутки она становится опасной, и начинаются массовые отравления и панкреатит от переедания. А у некоторых людей фальстарт: они встречают Новый год досрочно и начинают перебирать с выпивкой. Пытаются победить алкоголь, но почему-то проигрывают ему. Отсюда и травматизм, и отравления", - констатирует специалист.Также глава центра скорой помощи рекомендовала крымчанам, которые почувствовали себя заболевшими, не затягивать с походом к врачу до праздников, чтобы не портить их себе и не перегружать врачей в и без того авральные сутки. "Люди нередко стремятся в последний день года вылечиться от того, чем болеют уже в течение месяца. Есть случаи, обычно в последние три часа, позвонит кто-то и скажет: "Вы знаете, я кашляю уже месяц, думал пройдет, а сейчас перестал так думать – пора лечиться". Самое время сейчас обратиться к участковой службе с жалобами, чтобы Новый год встретить как здоровые люди. Вы это сделать еще успеете", – заключила врач.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
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Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники

В Крыму скорая помощь на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

06:38 18.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Скорая помощь в Крыму в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина Буглак.
В Крыму скорая помощь на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме
06:38

"У нас усиление режима. Мы специально готовим дополнительные транспортные средства, которых стало больше: в этом году мы получили 46 единиц нового транспорта. Это отечественные 24 УАЗа и 22 "Газели". Все укомплектованы, оборудованы системой ГЛОНАСС. Это радостное событие, автомобили мы направили и в сельскую местность, в регионы, где имеются труднопроходимые участки", – сказала Буглак.

По ее словам, крымские медики скорой помощи обеспечены всеми необходимыми лекарствами "в полном объеме и даже с избытком в 20% – на случай форс-мажора".
Буглак подчеркнула, что "новогодняя" работа медиков начинается, как правило, уже утром 31 декабря, когда в больницы поступают первые пациенты с отравлениями и травмами. И призвала крымчан быть умеренными в употреблении спиртных напитков и еды.
"Естественно, этот наш праздник связан с чревоугодием, когда мы готовим большое количество еды, которую не всегда успеваем освоить за несколько часов – ставим в холодильник, а через сутки она становится опасной, и начинаются массовые отравления и панкреатит от переедания. А у некоторых людей фальстарт: они встречают Новый год досрочно и начинают перебирать с выпивкой. Пытаются победить алкоголь, но почему-то проигрывают ему. Отсюда и травматизм, и отравления", - констатирует специалист.
Также глава центра скорой помощи рекомендовала крымчанам, которые почувствовали себя заболевшими, не затягивать с походом к врачу до праздников, чтобы не портить их себе и не перегружать врачей в и без того авральные сутки.
"Люди нередко стремятся в последний день года вылечиться от того, чем болеют уже в течение месяца. Есть случаи, обычно в последние три часа, позвонит кто-то и скажет: "Вы знаете, я кашляю уже месяц, думал пройдет, а сейчас перестал так думать – пора лечиться". Самое время сейчас обратиться к участковой службе с жалобами, чтобы Новый год встретить как здоровые люди. Вы это сделать еще успеете", – заключила врач.
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31 декабря 2020, 09:58
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застольеО том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.
 
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