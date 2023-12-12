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В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших

В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших - РИА Новости Крым, 12.12.2023

В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших

В Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T19:01

2023-12-12T19:01

2023-12-12T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МВД Республики Крым."Скорая" двигалась с включенными световыми сигналами. В результате столкновения пострадал водитель авто скорой помощи и два фельдшера. Пациентов в машине не было, уточнили в МВД – экипаж спешил на вызов. Пострадавшим сотрудникам оказана медицинская помощь.В середине октября в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет. В итоге произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на КубаниСтолкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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