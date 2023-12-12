В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
В ДТП в Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи, пострадали три человека
19:01 12.12.2023 (обновлено: 19:15 12.12.2023)
© МВД по Республике КрымВ Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МВД Республики Крым.
"На третьем километре автомобильной дороги Белогорск – Феодосия водитель автомобиля МАЗ (автокран), гражданин 1976 года рождения, при выезде со второстепенной дороги Белогорск – Приветное на главную дорогу Белогорск – Феодосия при повороте налево не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи и допустил столкновение", – рассказала врио замначальника отдела информации и общественных связей Елена Яценко.
"Скорая" двигалась с включенными световыми сигналами. В результате столкновения пострадал водитель авто скорой помощи и два фельдшера. Пациентов в машине не было, уточнили в МВД – экипаж спешил на вызов. Пострадавшим сотрудникам оказана медицинская помощь.
"В результате ДТП трое пострадавших – сотрудники бригады скорой медицинской помощи получили травмы средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь и они направлены на амбулаторное лечение", – уточнили в Минздраве республики.
В середине октября в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Авария произошла 20 августа 2021 года на перекрестке, когда водитель за рулем скорой помощи с включенными звуковым и световым сигналами на большой скорости съезжал с улицы Горького на красный свет. В итоге произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.
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