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Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани
Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани
По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T21:57
2023-12-05T21:57
кубань
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. На месте работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.На месте продолжают работать следователи, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.Как сообщалось, смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. В ГИБДД сообщали о трех погибших и семи пострадавших, позже в оперштабе Кубани сообщили об увеличении числа пострадавших до 16 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололедаБригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, транспорт, новости
Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с бензовозом и маршруткой на Кубани - СК

21:57 05.12.2023
 
© СУ СКР по Краснодарскому краюСмертельное ДТП с участием бензовоза и маршрутки на Кубани
Смертельное ДТП с участием бензовоза и маршрутки на Кубани
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. На месте работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, на участке автодороги Краснодар- Славянск- Темрюк произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, двигавшегося по объездной дороге города Славянска-на-Кубани в сторону Краснодара, и бензовоза. В результате столкновения 62-летний водитель автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Четырнадцать пассажиров автобуса с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.

На месте продолжают работать следователи, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.
Как сообщалось, смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. В ГИБДД сообщали о трех погибших и семи пострадавших, позже в оперштабе Кубани сообщили об увеличении числа пострадавших до 16 человек.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияДТПСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоТранспортНовости
 
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