https://crimea.ria.ru/20231205/pogibli-oba-voditelya-i-zhenschina-podrobnosti-smertelnogo-dtp-na-kubani-1133332688.html

Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани

Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани

По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T21:57

2023-12-05T21:57

2023-12-05T21:57

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. На месте работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.На месте продолжают работать следователи, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.Как сообщалось, смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. В ГИБДД сообщали о трех погибших и семи пострадавших, позже в оперштабе Кубани сообщили об увеличении числа пострадавших до 16 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололедаБригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, транспорт, новости