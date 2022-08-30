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Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
Бригада автомобиля "скорой помощи" погибла в результате ДТП с участием бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T12:19
2022-08-30T12:26
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бригада автомобиля "скорой помощи" погибла в результате ДТП с участием бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.ДТП произошло на костромской трассе у деревни Воробино Ярославского района. Столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и машина "скорой", которая ехала на вызов.От горящих машин огонь перешел на два частных жилых одноэтажных дома. На месте работают сотрудники экстренных служб."Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет", - добавил он.Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом

Бригада "скорой" помощи погибла в страшном ДТП с бензовозом в Ярославской области

12:19 30.08.2022 (обновлено: 12:26 30.08.2022)
 
© t.me/evraevmikhailВ Ярославской области столкнулись бензовоз и "скорая", бригада медиков погибла. Скриншот видео.
В Ярославской области столкнулись бензовоз и скорая, бригада медиков погибла. Скриншот видео.
© t.me/evraevmikhail
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бригада автомобиля "скорой помощи" погибла в результате ДТП с участием бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.
ДТП произошло на костромской трассе у деревни Воробино Ярославского района. Столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и машина "скорой", которая ехала на вызов.
"Разлилось топливо, загорелся автомобиль "скорой", огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла. Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
От горящих машин огонь перешел на два частных жилых одноэтажных дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.
"Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет", - добавил он.
Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.
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