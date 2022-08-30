https://crimea.ria.ru/20220830/brigada-skoroy-pomoschi-pogibla-v-zhutkom-dtp-s-benzovozom-1124341202.html

Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом

Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом

Бригада автомобиля "скорой помощи" погибла в результате ДТП с участием бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T12:19

2022-08-30T12:19

2022-08-30T12:26

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Бригада автомобиля "скорой помощи" погибла в результате ДТП с участием бензовоза в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.ДТП произошло на костромской трассе у деревни Воробино Ярославского района. Столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и машина "скорой", которая ехала на вызов.От горящих машин огонь перешел на два частных жилых одноэтажных дома. На месте работают сотрудники экстренных служб."Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет", - добавил он.Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)