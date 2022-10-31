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70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда
70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда - РИА Новости Крым, 31.10.2022
70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда
Серия ДТП произошла на западе Москвы из-за сильного гололеда, в них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:27
2022-10-31T11:27
москва
происшествия
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Серия ДТП произошла на западе Москвы из-за сильного гололеда, в них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.С вечера воскресенья участниками крупных аварий на западе Москвы стали не менее 70 автомобилей.Массовая авария также произошла на Рублевском шоссе: в результате столкновения 14 легковых машин пострадали трое, добавил он.Еще одно ДТП с участием девяти легковушек произошло утром в понедельник на западе МКАД. Предварительно, пострадали два человека.Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате столкновения Газели с бензовозом в Белгородской области.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
москва, происшествия, крымская погода
70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда

Около 70 автомобилей попали в ДТП на западе Москвы из-за гололеда на дорогах

11:27 31.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Серия ДТП произошла на западе Москвы из-за сильного гололеда, в них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
С вечера воскресенья участниками крупных аварий на западе Москвы стали не менее 70 автомобилей.
"По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", – цитирует собеседника информагентство.
Массовая авария также произошла на Рублевском шоссе: в результате столкновения 14 легковых машин пострадали трое, добавил он.
Еще одно ДТП с участием девяти легковушек произошло утром в понедельник на западе МКАД. Предварительно, пострадали два человека.
Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате столкновения Газели с бензовозом в Белгородской области.
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