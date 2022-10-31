https://crimea.ria.ru/20221031/70-avtomobiley-seriya-massovykh-dtp-proizoshla-v-moskve-iz-za-gololeda-1125170494.html

70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда

70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда - РИА Новости Крым, 31.10.2022

70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололеда

Серия ДТП произошла на западе Москвы из-за сильного гололеда, в них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:27

2022-10-31T11:27

2022-10-31T11:27

москва

происшествия

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Серия ДТП произошла на западе Москвы из-за сильного гололеда, в них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.С вечера воскресенья участниками крупных аварий на западе Москвы стали не менее 70 автомобилей.Массовая авария также произошла на Рублевском шоссе: в результате столкновения 14 легковых машин пострадали трое, добавил он.Еще одно ДТП с участием девяти легковушек произошло утром в понедельник на западе МКАД. Предварительно, пострадали два человека.Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате столкновения Газели с бензовозом в Белгородской области.

москва

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, крымская погода