https://crimea.ria.ru/20221029/sem-chelovek-pogibli-v-strashnom-dtp-pod-belgorodom-1125150172.html

Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом

Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом

Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T10:54

2022-10-29T10:54

2022-10-29T10:54

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить.

https://crimea.ria.ru/20221028/smertelnoe-dtp-v-bakhchisarayskom-rayone-stolknulis-dve-inomarki-1125139690.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия