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Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:54
2022-10-29T10:54
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить.
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60
белгородская область, происшествия
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом

Семь человек погибли в результате столкновения Газели с бензовозом в Белгородской области

10:54 29.10.2022
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить.
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