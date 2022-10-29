https://crimea.ria.ru/20221029/sem-chelovek-pogibli-v-strashnom-dtp-pod-belgorodom-1125150172.html
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:54
2022-10-29T10:54
2022-10-29T10:54
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Семеро рабочих погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить.
https://crimea.ria.ru/20221028/smertelnoe-dtp-v-bakhchisarayskom-rayone-stolknulis-dve-inomarki-1125139690.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
Семь человек погибли в результате столкновения Газели с бензовозом в Белгородской области