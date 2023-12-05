https://crimea.ria.ru/20231205/chislo-ranenykh-v-dtp-s-benzovozom-na-kubani-rastet-rabotaet-sanaviatsiya-1133329459.html

Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация

Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация

Число пострадавших в столкновении бензовоза и маршруткой на трассе в Славянском районе Краснодарского края выросло до 16 человек, пострадавших вывозят... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T19:49

2023-12-05T19:49

2023-12-05T19:49

происшествия

краснодарский край

кубань

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении бензовоза и маршруткой на трассе в Славянском районе Краснодарского края выросло до 16 человек, пострадавших вывозят санавиацией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших. На месте продолжают работать все необходимые службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибшийВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, транспорт, новости, общество