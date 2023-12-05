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Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация
Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация
Число пострадавших в столкновении бензовоза и маршруткой на трассе в Славянском районе Краснодарского края выросло до 16 человек, пострадавших вывозят... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T19:49
2023-12-05T19:49
происшествия
краснодарский край
кубань
дтп
транспорт
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении бензовоза и маршруткой на трассе в Славянском районе Краснодарского края выросло до 16 человек, пострадавших вывозят санавиацией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших. На месте продолжают работать все необходимые службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибшийВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, транспорт, новости, общество
Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация

Число пострадавших в ДТП с КамАЗом и маршруткой на Кубани выросло до 16 человек

19:49 05.12.2023
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВ Славянске-на-Кубани маршрутка столкнулась с бензовозом
В Славянске-на-Кубани маршрутка столкнулась с бензовозом
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении бензовоза и маршруткой на трассе в Славянском районе Краснодарского края выросло до 16 человек, пострадавших вывозят санавиацией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобус IVECO произошло в на 64-км автодороги Славянск-на Кубани - Темрюк во вторник в 16.20. Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.
"По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте. Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, санитарная авиация НИИ-ККБ №1 вылетела в Славянский район. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ Славянска-на-Кубани, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили обновленные данные в оперштабе.
На месте продолжают работать все необходимые службы.
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