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В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку" - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"
В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку" - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"
Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T13:28
2023-12-05T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Отмечается, что смертельная авария произошла в Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Севастополь - Каштановое в апреле 2023 года.Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя поддержала прокуратура Симферопольского района. Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управления всеми видами транспорта сроком на два года. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь – Евпатория в результате ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и ГАЗели, которая, по предварительным данным, выехала на "встречку", погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибшийНа трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТППогиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"

Крымчанин осужден за выезд на встречную полосу и смерть пассажира в ДТП под Симферополем

13:28 05.12.2023
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП в Симферопольском районе
Смертельное ДТП в Симферопольском районе
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Отмечается, что смертельная авария произошла в Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Севастополь - Каштановое в апреле 2023 года.

"Осужденный за рулем автомобиля KIA Сeed, увидев остановившийся впереди на полосе его движения автомобиль Škoda Octavia, применил экстренное торможение и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись при этом с автомобилем Renault. В результате ДТП пассажир Renault скончался", - говорится в сообщении.

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя поддержала прокуратура Симферопольского района. Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управления всеми видами транспорта сроком на два года. Пока приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь – Евпатория в результате ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и ГАЗели, которая, по предварительным данным, выехала на "встречку", погибли два человека.
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