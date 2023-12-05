https://crimea.ria.ru/20231205/v-krymu-voditel-osuzhden-za-smertelnyy-vyezd-na-vstrechku-1133318443.html

В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"

В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку" - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"

Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T13:28

2023-12-05T13:28

2023-12-05T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Отмечается, что смертельная авария произошла в Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Севастополь - Каштановое в апреле 2023 года.Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя поддержала прокуратура Симферопольского района. Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управления всеми видами транспорта сроком на два года. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь – Евпатория в результате ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и ГАЗели, которая, по предварительным данным, выехала на "встречку", погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибшийНа трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТППогиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой

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