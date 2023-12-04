Рейтинг@Mail.ru
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231204/fura-vrezalas-v-avtokolonnu-rosgvardii-na-trasse-m4-don-est-pogibshiy-1133300563.html
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T17:16
2023-12-04T17:16
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
трасса м-4 "дон"
новости
воронежская область
происшествия
автомобиль
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158469_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_a22c07eab2252edf59fce27ffd5728cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.Крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области и в воскресенье, 3 декабря. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Пострадали люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на трассе Симферополь - ЕвпаторияЛобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погиблиНа горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c91970f595a1f09bc24e01642927f009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), трасса м-4 "дон", новости, воронежская область, происшествия, автомобиль, дтп
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший

При столкновении фуры с автоколонной Росгвардии погиб человек, четверо пострадали

17:16 04.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На федеральной трассе М-4 "Дон" произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области и в воскресенье, 3 декабря. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Пострадали люди.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли на трассе Симферополь - Евпатория
Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Трасса М-4 "Дон"НовостиВоронежская областьПроисшествияАвтомобильДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
14:45Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
14:38Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
14:19Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
13:51Керченская переправа: график работы и количество паромов
13:19Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ
12:46Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
12:08В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу
12:00Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Лента новостейМолния