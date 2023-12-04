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Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T17:16
2023-12-04T17:16
2023-12-04T17:16
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
трасса м-4 "дон"
новости
воронежская область
происшествия
автомобиль
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.Крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области и в воскресенье, 3 декабря. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Пострадали люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на трассе Симферополь - ЕвпаторияЛобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погиблиНа горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), трасса м-4 "дон", новости, воронежская область, происшествия, автомобиль, дтп
Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
При столкновении фуры с автоколонной Росгвардии погиб человек, четверо пострадали