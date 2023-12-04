https://crimea.ria.ru/20231204/fura-vrezalas-v-avtokolonnu-rosgvardii-na-trasse-m4-don-est-pogibshiy-1133300563.html

Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший

Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший

Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T17:16

2023-12-04T17:16

2023-12-04T17:16

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

трасса м-4 "дон"

новости

воронежская область

происшествия

автомобиль

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.Крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области и в воскресенье, 3 декабря. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Пострадали люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на трассе Симферополь - ЕвпаторияЛобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погиблиНа горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

воронежская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), трасса м-4 "дон", новости, воронежская область, происшествия, автомобиль, дтп