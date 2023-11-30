https://crimea.ria.ru/20231130/na-gornoy-doroge-v-krymu-stolknulis-dva-kraza-est-postradavshiy-1133225275.html

На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший - РИА Новости Крым, 30.11.2023

На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

Один человек был госпитализирован после столкновения двух грузовиков "КрАЗ" на горной дороге в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T18:22

2023-11-30T18:22

2023-11-30T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек был госпитализирован после столкновения двух грузовиков "КрАЗ" на горной дороге в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.Инцидент произошел на автодороге Судак – Алушта в четверг около 13 часов дня.В результате чего один из автомобилей съехал с дорожного полотна.Водитель первого транспортного средства получил травмы разной степени тяжести. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда транспортировали его в карету скорой помощи. Пожарную безопасность на месте ДТП обеспечили огнеборцы пожарной части села Морского. Причины происшествия уточняются.Ранее в результате ДТП с КамАЗом на Кубани погибли три человека, еще двое пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыДва водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском краеВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки

https://crimea.ria.ru/20231129/pogib-na-meste-mototsiklist-na-vstrechke-stolknulsya-s-legkovushkoy-1133190435.html

судак

алушта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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