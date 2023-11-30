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На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший - РИА Новости Крым, 30.11.2023
На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
Один человек был госпитализирован после столкновения двух грузовиков "КрАЗ" на горной дороге в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:22
2023-11-30T18:22
ситуация на дорогах крыма
судак
алушта
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек был госпитализирован после столкновения двух грузовиков "КрАЗ" на горной дороге в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.Инцидент произошел на автодороге Судак – Алушта в четверг около 13 часов дня.В результате чего один из автомобилей съехал с дорожного полотна.Водитель первого транспортного средства получил травмы разной степени тяжести. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда транспортировали его в карету скорой помощи. Пожарную безопасность на месте ДТП обеспечили огнеборцы пожарной части села Морского. Причины происшествия уточняются.Ранее в результате ДТП с КамАЗом на Кубани погибли три человека, еще двое пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыДва водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском краеВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
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РИА Новости Крым
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судак, алушта, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма, происшествия
На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

В Крыму на горной дороге попали в ДТП два "КрАЗа", один человек пострадал

18:22 30.11.2023
 
© МЧС Республики КрымДТП на горной дороге в Крыму
ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек был госпитализирован после столкновения двух грузовиков "КрАЗ" на горной дороге в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Инцидент произошел на автодороге Судак – Алушта в четверг около 13 часов дня.
"На затяжном спуске водитель груженного автомобиля "КрАЗ" не справился с управлением и столкнулся со вторым автомобилем "КрАЗ", идущим впереди", – сказано в сообщении.
В результате чего один из автомобилей съехал с дорожного полотна.
Водитель первого транспортного средства получил травмы разной степени тяжести. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда транспортировали его в карету скорой помощи. Пожарную безопасность на месте ДТП обеспечили огнеборцы пожарной части села Морского. Причины происшествия уточняются.
Ранее в результате ДТП с КамАЗом на Кубани погибли три человека, еще двое пострадали.
© МЧС Республики КрымДТП на горной дороге в Крыму
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымДТП на горной дороге в Крыму
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымДТП на горной дороге в Крыму
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
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ДТП на горной дороге в Крыму
© МЧС Республики Крым
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