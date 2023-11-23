https://crimea.ria.ru/20231123/gazel-vletela-v-gruzovik-na-trasse-v-krymu--dvoe-gospitalizirovany-1132996795.html

"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы

"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы - РИА Новости Крым, 23.11.2023

"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы

"Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T11:35

2023-11-23T11:35

2023-11-23T11:44

ситуация на дорогах крыма

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. "Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, авария произошла накануне в 13.50 на трассе Ялта-Севастополь, вблизи поселка Парковое. 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330232" двигался со стороны Севастополя, но не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20231123/lyudey-zazhalo-v-iskorezhennom-bmw-na-trasse-simferopol--evpatoriya-1132993265.html

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мвд по республике крым