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"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы - РИА Новости Крым, 23.11.2023
"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
"Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T11:35
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ситуация на дорогах крыма
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. "Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, авария произошла накануне в 13.50 на трассе Ялта-Севастополь, вблизи поселка Парковое. 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330232" двигался со стороны Севастополя, но не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
https://crimea.ria.ru/20231123/lyudey-zazhalo-v-iskorezhennom-bmw-na-trasse-simferopol--evpatoriya-1132993265.html
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мвд по республике крым
"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь – МВД

11:35 23.11.2023 (обновлено: 11:44 23.11.2023)
 
© МВД КрымВ ДТП в г. Ялте пострадали два человека
В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. "Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, авария произошла накануне в 13.50 на трассе Ялта-Севастополь, вблизи поселка Парковое. 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330232" двигался со стороны Севастополя, но не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.
"В результате ДТП пострадали водитель и 52-летний пассажир автомобиля "ГАЗ". С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение", – уточняется в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
© МВД КрымВ ДТП в г. Ялте пострадали два человека
В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
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В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
© МВД КрымВ ДТП в г. Ялте пострадали два человека
В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
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В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
© МВД КрымВ ДТП в г. Ялте пострадали два человека
В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
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В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
© МВД КрымВ ДТП в г. Ялте пострадали два человека
В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
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В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
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В ДТП в г. Ялте пострадали два человека
© МВД Крым
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