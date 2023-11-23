"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. "Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, авария произошла накануне в 13.50 на трассе Ялта-Севастополь, вблизи поселка Парковое. 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330232" двигался со стороны Севастополя, но не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. "Газель" по встречной полосе влетела в грузовик на ялтинской трассе в Крыму, в результате два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, авария произошла накануне в 13.50 на трассе Ялта-Севастополь, вблизи поселка Парковое. 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330232" двигался со стороны Севастополя, но не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.
"В результате ДТП пострадали водитель и 52-летний пассажир автомобиля "ГАЗ". С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение", – уточняется в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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