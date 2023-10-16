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Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
Лобовое ДТП микроавтобуса и грузовой фуры произошло в Крыму на трассе, ведущей к границе с Херсонской областью. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T13:41
2023-10-16T13:48
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Лобовое ДТП микроавтобуса и грузовой фуры произошло в Крыму на трассе, ведущей к границе с Херсонской областью. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По информации правоохранительных органов, авария произошла в 11:10 в районе села Новоандреевка Симферопольского района. Микроавтобус “Фольксваген”, двигавшийся со стороны Джанкоя в Симферополь, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с большегрузом “Маз”.Правоохранители в данный момент проводят проверку по факту аварии, выясняя все обстоятельства случившегося. К контрольным мероприятиям также подключилась прокуратура Республики Крым. В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьюик против Волги: в ДТП под Севастополем пострадали два человекаВ Симферополе под колесами авто погиб пешеходСмертельное ДТП в Севастополе: водитель погиб, семеро пострадавших
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, симферопольский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

В Крыму в лобовом ДТП микроавтобуса с грузовиком погиб водитель

13:41 16.10.2023 (обновлено: 13:48 16.10.2023)
 
© МВД КрымСмертельное ДТП в Симферопольском районе
Смертельное ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Лобовое ДТП микроавтобуса и грузовой фуры произошло в Крыму на трассе, ведущей к границе с Херсонской областью. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По информации правоохранительных органов, авария произошла в 11:10 в районе села Новоандреевка Симферопольского района. Микроавтобус “Фольксваген”, двигавшийся со стороны Джанкоя в Симферополь, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с большегрузом “Маз”.

“В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля “Фольксваген” смертельно травмирован, а водитель “Маз” получил телесные повреждения”, – сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители в данный момент проводят проверку по факту аварии, выясняя все обстоятельства случившегося. К контрольным мероприятиям также подключилась прокуратура Республики Крым. В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© МВД КрымСмертельное ДТП в Симферопольском районе
Смертельное ДТП в Симферопольском районе
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Смертельное ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП в Симферопольском районе
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© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП в Симферопольском районе
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© МВД Крым
© МВД КрымСмертельное ДТП в Симферопольском районе
Смертельное ДТП в Симферопольском районе
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© МВД Крым
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© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
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