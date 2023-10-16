https://crimea.ria.ru/20231016/smertelnoe-dtp-na-trasse-v-krymu-mikroavtobus-vrezalsya-v-gruzovik-1132116988.html

Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

Лобовое ДТП микроавтобуса и грузовой фуры произошло в Крыму на трассе, ведущей к границе с Херсонской областью. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T13:41

2023-10-16T13:41

2023-10-16T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Лобовое ДТП микроавтобуса и грузовой фуры произошло в Крыму на трассе, ведущей к границе с Херсонской областью. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По информации правоохранительных органов, авария произошла в 11:10 в районе села Новоандреевка Симферопольского района. Микроавтобус “Фольксваген”, двигавшийся со стороны Джанкоя в Симферополь, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с большегрузом “Маз”.Правоохранители в данный момент проводят проверку по факту аварии, выясняя все обстоятельства случившегося. К контрольным мероприятиям также подключилась прокуратура Республики Крым. В надзорном ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьюик против Волги: в ДТП под Севастополем пострадали два человекаВ Симферополе под колесами авто погиб пешеходСмертельное ДТП в Севастополе: водитель погиб, семеро пострадавших

https://crimea.ria.ru/20231013/dtp-s-avtobusom-v-krymu-zhenschina-voditel-v-bolnitse-1132073565.html

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2023

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