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Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
Два водителя скончались от травм, полученных в лобовом столкновении на дороге в Краснодаре, сообщили в пятницу в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T11:57
2023-11-24T11:58
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два водителя скончались от травм, полученных в лобовом столкновении на дороге в Краснодаре, сообщили в пятницу в Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным ведомства, ДТП произошло 24 ноября около 07:45 утра на дороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. Предварительно причиной столкновения стали действия 43-летней женщины за рулем автомобиля Skoda, которая из-за непогоды и скорости выехала на встречную полосу. Там она врезалась в ехавший на встречу Peugeot.В результате столкновения и водитель Skoda, и 37-летний мужчина за рулем Peugeot скончались на месте от полученных травм.Еще одно смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае накануне днем. Тогда Lada Kalina, за рулем которой также находилась женщина, занесло сначала на обочину, а потом на встречную полосу, где в нее врезался Mercedes с полуприцепом. В результате водитель и пассажир из легковушки скончались на месте, второй пассажир умер в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой“Газель” влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыВ Симферополе “Газель” сбила женщину – пострадавшая в больнице
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краснодар, краснодарский край, происшествия, дтп, госавтоинспекция кубани, общество, транспорт, новости
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае

Два человека погибли в лобовом столкновении иномарок в Краснодаре

11:57 24.11.2023 (обновлено: 11:58 24.11.2023)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельная авария двух иномарок в Краснодаре
Смертельная авария двух иномарок в Краснодаре
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два водителя скончались от травм, полученных в лобовом столкновении на дороге в Краснодаре, сообщили в пятницу в Госавтоинспекции Краснодарского края.
По данным ведомства, ДТП произошло 24 ноября около 07:45 утра на дороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. Предварительно причиной столкновения стали действия 43-летней женщины за рулем автомобиля Skoda, которая из-за непогоды и скорости выехала на встречную полосу. Там она врезалась в ехавший на встречу Peugeot.
В результате столкновения и водитель Skoda, и 37-летний мужчина за рулем Peugeot скончались на месте от полученных травм.
Еще одно смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае накануне днем. Тогда Lada Kalina, за рулем которой также находилась женщина, занесло сначала на обочину, а потом на встречную полосу, где в нее врезался Mercedes с полуприцепом. В результате водитель и пассажир из легковушки скончались на месте, второй пассажир умер в больнице.
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КраснодарКраснодарский крайПроисшествияДТПГосавтоинспекция КубаниОбществоТранспортНовости
 
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