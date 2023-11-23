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Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека
Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:20
2023-11-23T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.ДТП произошло в четверг на федеральной автодороге "Кавказ". По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону Ростова, допустила занос на обочину. После этого машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем Mercedes с полуприцепом.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - не соответствие скорости дорожным и погодным условиям, подытожили в Госавтоинспекции Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикЛюдей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека

На Кубани в ДТП разорвало легковой автомобиль – погибли три человека

13:20 23.11.2023
 
© УМВД по Краснодарскому краюДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае
ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
ДТП произошло в четверг на федеральной автодороге "Кавказ". По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону Ростова, допустила занос на обочину. После этого машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем Mercedes с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель и женщина- пассажир автомобиля "Лада" погибли на месте, еще один пассажир – мужчина - был госпитализирован. Однако в больнице он скончался. Личности погибших устанавливаются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© УМВД по Краснодарскому краюДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае
ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае
© УМВД по Краснодарскому краю
ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - не соответствие скорости дорожным и погодным условиям, подытожили в Госавтоинспекции Кубани.
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