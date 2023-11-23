https://crimea.ria.ru/20231123/mashinu-razorvalo-popolam-v-zhutkom-dtp-na-kubani-pogibli-tri-cheloveka-1133004089.html

Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека

Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

дтп

краснодарский край

происшествия

умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Павловском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.ДТП произошло в четверг на федеральной автодороге "Кавказ". По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону Ростова, допустила занос на обочину. После этого машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем Mercedes с полуприцепом.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - не соответствие скорости дорожным и погодным условиям, подытожили в Госавтоинспекции Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикЛюдей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, новости