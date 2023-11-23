https://crimea.ria.ru/20231123/lyudey-zazhalo-v-iskorezhennom-bmw-na-trasse-simferopol--evpatoriya-1132993265.html

Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория

Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория

Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Симферопольском районе, спасателям пришлось деблокировать людей из разбитой машины с помощью гидравлического... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T10:09

2023-11-23T10:09

2023-11-23T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Симферопольском районе, спасателям пришлось деблокировать людей из разбитой машины с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Как сообщили в ведомстве, авария на 27 км автодороги Симферополь – Евпатория произошла накануне вечером, сигнал о ДТП был принят спасателями в 19.22, после чего к месту направились сотрудники пожарной охраны, скорой помощи и ГИБДД.Уточняется, что сотрудники пожарной охраны также провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавшихОпасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человекаЧетверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе

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