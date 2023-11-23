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Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория
Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория
Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Симферопольском районе, спасателям пришлось деблокировать людей из разбитой машины с помощью гидравлического... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T10:09
2023-11-23T10:11
ситуация на дорогах крыма
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Симферопольском районе, спасателям пришлось деблокировать людей из разбитой машины с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.Как сообщили в ведомстве, авария на 27 км автодороги Симферополь – Евпатория произошла накануне вечером, сигнал о ДТП был принят спасателями в 19.22, после чего к месту направились сотрудники пожарной охраны, скорой помощи и ГИБДД.Уточняется, что сотрудники пожарной охраны также провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавшихОпасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человекаЧетверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
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Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория

В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория пострадали двое – МЧС

10:09 23.11.2023 (обновлено: 10:11 23.11.2023)
 
© МЧС Республики КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП на автодороге в Симферопольском районе, спасателям пришлось деблокировать людей из разбитой машины с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.
Как сообщили в ведомстве, авария на 27 км автодороги Симферополь – Евпатория произошла накануне вечером, сигнал о ДТП был принят спасателями в 19.22, после чего к месту направились сотрудники пожарной охраны, скорой помощи и ГИБДД.

"По прибытии стало известно, что водитель BMW Х4 не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель и пассажир оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в карету Скорой медицинской помощи", сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники пожарной охраны также провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте аварии.
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