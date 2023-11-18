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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T18:32
2023-11-18T18:32
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Предварительно известно, что авария произошла в 14:20 в районе дома 23 на улице Чернореченской."25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в ведомстве.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в КрымуСтрашное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человека
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе пять человек пострадали в результате дорожной аварии

18:32 18.11.2023
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП в Севастополе, 18.11.23
ДТП в Севастополе, 18.11.23
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Предварительно известно, что авария произошла в 14:20 в районе дома 23 на улице Чернореченской.
"25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в ведомстве.
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек. Пострадали водитель и пассажир "ВАЗа", а также три пассажира автомобиля Hyundai: мужчина 43 лет, женщина 40 лет и 11-летний ребенок, который перевозился в детском удерживающем устройстве.
По факту ДТП проводится проверка.
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