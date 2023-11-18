https://crimea.ria.ru/20231118/chetvero-vzroslykh-i-rebenok-postradali-v-dtp-v-sevastopole--1132884170.html
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T18:32
2023-11-18T18:32
2023-11-18T18:32
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132884036_0:12:1210:693_1920x0_80_0_0_3bfc6a212a45b9efd2ccac8418eb3863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Предварительно известно, что авария произошла в 14:20 в районе дома 23 на улице Чернореченской."25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в ведомстве.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в КрымуСтрашное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человека
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132884036_136:0:1075:704_1920x0_80_0_0_8da5d98bb4e2881c9c31f0f62af93854.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе пять человек пострадали в результате дорожной аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Предварительно известно, что авария произошла в 14:20 в районе дома 23 на улице Чернореченской.
"25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в ведомстве.
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек. Пострадали водитель и пассажир "ВАЗа", а также три пассажира автомобиля Hyundai: мужчина 43 лет, женщина 40 лет и 11-летний ребенок, который перевозился в детском удерживающем устройстве.
По факту ДТП проводится проверка.
Читайте также на РИА Новости Крым: