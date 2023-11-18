https://crimea.ria.ru/20231118/chetvero-vzroslykh-i-rebenok-postradali-v-dtp-v-sevastopole--1132884170.html

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T18:32

2023-11-18T18:32

2023-11-18T18:32

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости крыма

умвд россии по севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132884036_0:12:1210:693_1920x0_80_0_0_3bfc6a212a45b9efd2ccac8418eb3863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух легковых авто пострадали четверо взрослых и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Предварительно известно, что авария произошла в 14:20 в районе дома 23 на улице Чернореченской."25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе", – рассказали в ведомстве.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в КрымуСтрашное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человека

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю