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Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека
Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека
Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Subaru и Volkswagen Passat в Симферополе, по факту аварии проводится проверка. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T10:44
2023-11-20T10:44
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Subaru и Volkswagen Passat в Симферополе, по факту аварии проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне вечером на улице Киевская.В результате Subaru допустил наезд на стоящий Volkswagen Passat, после чего Subaru и Volkswagen наехали на металлические ограждения. Водители обеих попавших в аварию легковушек получили травмы и были доставлены в больницу.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районеВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в КоктебелеДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека

В Симферополе после ДТП две иномарки влетели в забор – водители в больнице

10:44 20.11.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Симферополе, 19.11.23
ДТП в Симферополе, 19.11.23
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Subaru и Volkswagen Passat в Симферополе, по факту аварии проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авария произошла накануне вечером на улице Киевская.
"По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении площади Московской, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не убедилась в безопасности своего маневра и создала помеху для движения автомобилю Subaru", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате Subaru допустил наезд на стоящий Volkswagen Passat, после чего Subaru и Volkswagen наехали на металлические ограждения. Водители обеих попавших в аварию легковушек получили травмы и были доставлены в больницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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