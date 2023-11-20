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Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека

Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Subaru и Volkswagen Passat в Симферополе, по факту аварии проводится проверка. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T10:44

2023-11-20T10:44

2023-11-20T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Subaru и Volkswagen Passat в Симферополе, по факту аварии проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне вечером на улице Киевская.В результате Subaru допустил наезд на стоящий Volkswagen Passat, после чего Subaru и Volkswagen наехали на металлические ограждения. Водители обеих попавших в аварию легковушек получили травмы и были доставлены в больницу.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районеВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в КоктебелеДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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