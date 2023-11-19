https://crimea.ria.ru/20231119/chetyre-cheloveka-pogibli-v-lobovoy-avarii-v-sovetskom-rayone-1132893976.html

Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе

Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T14:27

2023-11-19T14:27

2023-11-19T14:42

советский район

прокуратура республики крым

ситуация на дорогах крыма

происшествия

дтп в крыму и севастополе

мвд по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/13/1132893862_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_f854b0c05603596f0642760f61afb814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.По предварительным данным, авария произошла в 09:30 вблизи с. Николаевка Советского района. Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении г. Джанкоя, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104".На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Советского района. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.По поручению прокурора республики Олега Камшилова взято под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Накануне в Севастополе четверо взрослых и 11-летний ребенок пострадали в результате ДТП.В пятницу два человека погибли в дорожной аварии на трассе Джанкой – Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человекаВ Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествияВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле

https://crimea.ria.ru/20231116/dvukhletniy-rebenok-postradal-v-dtp-s-avtobusom-pod-simferopolem-1132822062.html

советский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский район, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма