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Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе
Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T14:27
2023-11-19T14:42
советский район
прокуратура республики крым
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.По предварительным данным, авария произошла в 09:30 вблизи с. Николаевка Советского района. Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении г. Джанкоя, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104".На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Советского района. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.По поручению прокурора республики Олега Камшилова взято под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Накануне в Севастополе четверо взрослых и 11-летний ребенок пострадали в результате ДТП.В пятницу два человека погибли в дорожной аварии на трассе Джанкой – Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человекаВ Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествияВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле
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советский район, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма
Четыре человека погибли в лобовой аварии в Советском районе

Четыре человека погибли в результате ДТП в Советском районе Крыма

14:27 19.11.2023 (обновлено: 14:42 19.11.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Советском районе
ДТП в Советском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По предварительным данным, авария произошла в 09:30 вблизи с. Николаевка Советского района. Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении г. Джанкоя, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104".

"В результате ДТП оба водителя автомобилей и пассажир "ВАЗ 2104" погибли на месте, еще один пассажир автомобиля "Лада Калина" скончался в карете скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Советского района. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
По поручению прокурора республики Олега Камшилова взято под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
© МВД КрымДТП в Советском районе Крыма
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© МВД Крым
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ДТП в Советском районе Крыма
© МВД Крым
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ДТП в Советском районе Крыма
© МВД Крым
Накануне в Севастополе четверо взрослых и 11-летний ребенок пострадали в результате ДТП.
В пятницу два человека погибли в дорожной аварии на трассе Джанкой – Симферополь.
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