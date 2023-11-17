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Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека
Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека
В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T21:10
2023-11-17T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.На место происшествия выезжал заместитель прокурора Симферопольского района Андрей Якобсон. В настоящее время проводится проверка в целях установления всех обстоятельств ДТП.Как уточняют в МВД по республике Крым, в автомобиле ВАЗ 2104 погиб водитель и женщина-пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района работают на месте дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе женщина за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе девочку-подростка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человекаВ Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествияВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле
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симферопольский район
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Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека

В Крыму в ДТП с участием "ВАЗа 2104" и "Skoda Fabia" погибли два человека

21:10 17.11.2023 (обновлено: 22:27 17.11.2023)
 
© МВД КрымДТП
ДТП
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались от полученных травм, в автомобиле "Skoda Fabia" пострадали два человека, помощь которым оказана на месте", – информирует прокуратура республики.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Симферопольского района Андрей Якобсон. В настоящее время проводится проверка в целях установления всех обстоятельств ДТП.
Как уточняют в МВД по республике Крым, в автомобиле ВАЗ 2104 погиб водитель и женщина-пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе женщина за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе девочку-подростка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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