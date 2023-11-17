Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека
В Крыму в ДТП с участием "ВАЗа 2104" и "Skoda Fabia" погибли два человека
21:10 17.11.2023 (обновлено: 22:27 17.11.2023)
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© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались от полученных травм, в автомобиле "Skoda Fabia" пострадали два человека, помощь которым оказана на месте", – информирует прокуратура республики.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Симферопольского района Андрей Якобсон. В настоящее время проводится проверка в целях установления всех обстоятельств ДТП.
Как уточняют в МВД по республике Крым, в автомобиле ВАЗ 2104 погиб водитель и женщина-пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе женщина за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе девочку-подростка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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