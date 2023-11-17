https://crimea.ria.ru/20231117/masshtabnoe-dtp-na-trasse-dzhankoy--simferopol-pogibli-dva-cheloveka-1132870049.html

Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека

Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человека

В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T21:10

2023-11-17T21:10

2023-11-17T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Джанкой – Симферополь столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2104 и"Skoda Fabia". В результате ДТП два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.На место происшествия выезжал заместитель прокурора Симферопольского района Андрей Якобсон. В настоящее время проводится проверка в целях установления всех обстоятельств ДТП.Как уточняют в МВД по республике Крым, в автомобиле ВАЗ 2104 погиб водитель и женщина-пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района работают на месте дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе женщина за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе девочку-подростка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человекаВ Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествияВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле

https://crimea.ria.ru/20231116/dvukhletniy-rebenok-postradal-v-dtp-s-avtobusom-pod-simferopolem-1132822062.html

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