https://crimea.ria.ru/20231116/v-sevastopole-voditel-sbil-zhenschinu-i-pokinul-mesto-proisshestviya-1132837986.html

В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия

В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия - РИА Новости Крым, 16.11.2023

В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия

В Севастополе водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T19:15

2023-11-16T19:15

2023-11-16T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.ДТП произошло в четверг днем на улице Руднева.Сотрудники ГИБДД устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия.Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП. В связи с этим Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев происшествия, связавшись по телефону: +7 (978) 641 72 50.Ранее в республиканском МВД сообщили о столкновении иномарки с пассажирским автобусом под Симферополем, в котором пострадал двухлетний ребенок.Накануне в Коктебеле водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.В Керчи водитель Nissan сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детейДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в ФеодосииВ Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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