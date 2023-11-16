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В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия
В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия
В Севастополе водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T19:15
2023-11-16T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.ДТП произошло в четверг днем на улице Руднева.Сотрудники ГИБДД устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия.Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП. В связи с этим Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев происшествия, связавшись по телефону: +7 (978) 641 72 50.Ранее в республиканском МВД сообщили о столкновении иномарки с пассажирским автобусом под Симферополем, в котором пострадал двухлетний ребенок.Накануне в Коктебеле водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.В Керчи водитель Nissan сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детейДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в ФеодосииВ Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер
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РИА Новости Крым
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В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия

Водитель сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе в Севастополе

19:15 16.11.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло в четверг днем на улице Руднева.

"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, произвел наезд на 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия.
Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП. В связи с этим Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев происшествия, связавшись по телефону: +7 (978) 641 72 50.
Ранее в республиканском МВД сообщили о столкновении иномарки с пассажирским автобусом под Симферополем, в котором пострадал двухлетний ребенок.
Накануне в Коктебеле водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
В Керчи водитель Nissan сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.
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СевастопольНовости КрымаКрымДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияПолиция Севастополя
 
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