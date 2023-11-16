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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T09:57
2023-11-16T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла 15 ноября в 18:35 на трассе Симферополь - Бахчисарай около села Чистенькое.В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки - двухлетний ребенок и 27-летняя девушка.В прокуратуре Крыма уточнили, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. "Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре Крыма", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадали восемь из 14 детей-пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенокДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детейЖуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем

Ребенок двух лет пострадал в ДТП с иномаркой и пассажирским автобусом под Симферополем

09:57 16.11.2023
 
© МВД по Республике КрымДвухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса под Симферополем
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла 15 ноября в 18:35 на трассе Симферополь - Бахчисарай около села Чистенькое.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Симферополь - Левадки со стороны Бахчисарая в сторону Симферополя, совершил столкновение автобусом "БАЗ 2215", под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался в попутном направлении", - рассказали подробности случившегося правоохранители.

В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки - двухлетний ребенок и 27-летняя девушка.
В прокуратуре Крыма уточнили, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров.
"Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре Крыма", - добавили в надзорном ведомстве.
© МВД по Республике КрымДТП с маршруткой
ДТП с маршруткой
© МВД по Республике Крым
ДТП с маршруткой
Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадали восемь из 14 детей-пассажиров.
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