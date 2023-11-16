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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем

Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T09:57

2023-11-16T09:57

2023-11-16T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла 15 ноября в 18:35 на трассе Симферополь - Бахчисарай около села Чистенькое.В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки - двухлетний ребенок и 27-летняя девушка.В прокуратуре Крыма уточнили, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. "Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре Крыма", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадали восемь из 14 детей-пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенокДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детейЖуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой

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2023

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