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Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок

Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок

Три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в столкновении двух машин в Симферополе. Об этом сообщают в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T20:09

2023-11-11T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в столкновении двух машин в Симферополе. Об этом сообщают в республиканском МВД.По данным правоохранителей, авария произошла в субботу около 14:00 в районе рынка "Привоз" на улице Киевская.Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.9 ноября в столкновении трех машин в Феодосии пострадала 13-летняя девочка пассажир. Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкойВ Керчи на переходе сбили женщинуВ Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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