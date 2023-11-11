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Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок
Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок
Три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в столкновении двух машин в Симферополе. Об этом сообщают в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в столкновении двух машин в Симферополе. Об этом сообщают в республиканском МВД.По данным правоохранителей, авария произошла в субботу около 14:00 в районе рынка "Привоз" на улице Киевская.Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.9 ноября в столкновении трех машин в Феодосии пострадала 13-летняя девочка пассажир. Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкойВ Керчи на переходе сбили женщинуВ Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Lada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок

Три человека пострадали в столкновении автомобилей Lada и KIA в Симферополе

20:09 11.11.2023 (обновлено: 20:12 11.11.2023)
 
© МВД по Республике КрымАвария в Симферополе ,в которой пострадали пенсионерка и ребенок
Авария в Симферополе ,в которой пострадали пенсионерка и ребенок
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в столкновении двух машин в Симферополе. Об этом сообщают в республиканском МВД.
По данным правоохранителей, авария произошла в субботу около 14:00 в районе рынка "Привоз" на улице Киевская.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Calina не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля KIA и допустил столкновение. В результате ДТП пострадали 35-летняя водитель иномарки и пассажиры отечественного автомобиля: 83-летняя женщина и девочка 2012 года рождения", - сказано в сообщении.

Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
9 ноября в столкновении трех машин в Феодосии пострадала 13-летняя девочка пассажир.
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