https://crimea.ria.ru/20231106/zhutkoe-dtp-v-krymu-avtobus-s-15-passazhirami-stolknulsya-s-legkovushkoy-1132597008.html

Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой

Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой

В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T00:56

2023-11-06T00:56

2023-11-06T00:58

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По имеющейся информации, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров. Все обстоятельства произошедшего выясняются, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

https://crimea.ria.ru/20230722/dtp-s-mezhdugorodnim-avtobusom-makhachkala---rostov-postradali-12-chelovek-1130232122.html

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