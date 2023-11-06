https://crimea.ria.ru/20231106/zhutkoe-dtp-v-krymu-avtobus-s-15-passazhirami-stolknulsya-s-legkovushkoy-1132597008.html
Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой
Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой
В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T00:56
2023-11-06T00:56
2023-11-06T00:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По имеющейся информации, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров. Все обстоятельства произошедшего выясняются, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
https://crimea.ria.ru/20230722/dtp-s-mezhdugorodnim-avtobusom-makhachkala---rostov-postradali-12-chelovek-1130232122.html
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Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой
В ДТП с автобусом в Крыму пострадали трое пассажиров
00:56 06.11.2023 (обновлено: 00:58 06.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"По предварительной информации, 5 ноября 2023 года автомобиль "Фольксваген", двигаясь в районе поселка Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по маршруту "Симферополь-Армянск", совершив с ним столкновение. В микроавтобусе находилось 15 пассажиров", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
По имеющейся информации, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.