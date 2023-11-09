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Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T16:54
2023-11-09T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Массовая авария произошла 9 ноября около восьми часов утра. "По предварительным данным водитель автомобиля Suzuki Swift, двигаясь со стороны улицы Боевая в сторону ул. Победы, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta. После этого автомобиль столкнулся с Suzuki Vitara", - уточнили силовики подробности происшествия.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка-подросток из отечественного автомобиля. Она с травмами была госпитализирована в больницу.Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств массового ДТП.ДТП с участием автоледи произошло накануне в Севастополе. 41-летняя водитель за рулем внедорожника BMW при повороте налево не предоставила преимущество в движении скутеру, который двигался навстречу. В результате водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомВ Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
крым, феодосия, происшествия, общество, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, новости крыма
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии

Тринадцатилетняя девочка пострадала при столкновении трех машин в Феодосии

16:54 09.11.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Феодосии произошло массовое ДТП, в котором пострадал подросток
В Феодосии произошло массовое ДТП, в котором пострадал подросток
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Массовая авария произошла 9 ноября около восьми часов утра.
"По предварительным данным водитель автомобиля Suzuki Swift, двигаясь со стороны улицы Боевая в сторону ул. Победы, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta. После этого автомобиль столкнулся с Suzuki Vitara", - уточнили силовики подробности происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка-подросток из отечественного автомобиля. Она с травмами была госпитализирована в больницу.
Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств массового ДТП.
ДТП с участием автоледи произошло накануне в Севастополе. 41-летняя водитель за рулем внедорожника BMW при повороте налево не предоставила преимущество в движении скутеру, который двигался навстречу. В результате водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован.
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