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Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии

Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии

13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T16:54

2023-11-09T16:54

2023-11-09T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 13-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Массовая авария произошла 9 ноября около восьми часов утра. "По предварительным данным водитель автомобиля Suzuki Swift, двигаясь со стороны улицы Боевая в сторону ул. Победы, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta. После этого автомобиль столкнулся с Suzuki Vitara", - уточнили силовики подробности происшествия.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка-подросток из отечественного автомобиля. Она с травмами была госпитализирована в больницу.Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств массового ДТП.ДТП с участием автоледи произошло накануне в Севастополе. 41-летняя водитель за рулем внедорожника BMW при повороте налево не предоставила преимущество в движении скутеру, который двигался навстречу. В результате водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокВ Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомВ Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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