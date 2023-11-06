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ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей

ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей - РИА Новости Крым, 06.11.2023

ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей

Следователи крымского главка МЧС проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T11:08

2023-11-06T11:08

2023-11-06T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Следователи крымского главка МЧС проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла накануне вечером вблизи поселка Первомайское. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat и ехавшего по главной дороге микроавтобуса Mercedes Benz, водитель буса не справился с управлением, и он опрокинулся на бок. В салоне находились 15 пассажиров.Следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям водителей транспортных средств, добавили в Следкоме.сообщалось, прокуратура Крыма даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВДАвтобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известноМашина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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