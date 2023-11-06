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ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей - РИА Новости Крым, 06.11.2023
ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
Следователи крымского главка МЧС проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T11:08
2023-11-06T11:08
2023-11-06T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Следователи крымского главка МЧС проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла накануне вечером вблизи поселка Первомайское. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat и ехавшего по главной дороге микроавтобуса Mercedes Benz, водитель буса не справился с управлением, и он опрокинулся на бок. В салоне находились 15 пассажиров.Следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям водителей транспортных средств, добавили в Следкоме.сообщалось, прокуратура Крыма даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВДАвтобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известноМашина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крымский следком, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество, закон и право
ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
СК: пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму дети госпитализированы с сотрясением мозга