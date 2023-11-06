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Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВД

Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВД - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВД

Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП с автобусом, произошедшего накануне вечером в поселке Первомайское. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T07:38

2023-11-06T07:38

2023-11-06T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП с автобусом, произошедшего накануне вечером в поселке Первомайское. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации ведомства, авария произошла около 22.00."Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигавшийся по второстепенной дороге, не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге микроавтобусу Mercedes Benz, который направлялся по маршруту "Симферополь- Армянск", и врезался в него", - говорится в сообщении.В результате столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Как сообщалось, прокуратура Крыма даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

https://crimea.ria.ru/20231031/avtobus-s-passazhirami-stolknulsya-s-inomarkoy-v-simferopole-chto-izvestno-1132460330.html

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2023

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