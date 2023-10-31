Рейтинг@Mail.ru
Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231031/mashina-s-lyudmi-upala-v-obryv-s-20-metrovoy-vysoty-v-sochi-1132436594.html
Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи
Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи
В Сочи автомобиль с четырьмя людьми упал в обрыв с 20-метровой высоты, один человек получил тарвмы средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T10:18
2023-10-31T10:18
сочи
новости
происшествия
автомобиль
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Сочи автомобиль с четырьмя людьми упал в обрыв с 20-метровой высоты, один человек получил тарвмы средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Службы спасения Сочи.⁣Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения подняли людей на дорогу.Один из пострадавших не мог передвигаться сам. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и транспортировали на носилках к автомобилю скорой помощи.В сентябре в Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера". Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, позже одна из женщин скончалась.Весной легковое авто с двумя людьми сорвалось с 15-метрового обрыва в Симферопольское водохранилище. Водитель и пассажир выбрались из авто самостоятельно до приезда спасателей. В медицинской помощи они не нуждались.В Кабардино-Балкарии в марте этого года внедорожник с людьми упал с обрыва в горное озеро Гижгит. Погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погиблиЖутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СКАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости, происшествия, автомобиль, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край
Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи

В Сочи машина с четырьмя людьми упала в обрыв с высоты 20 метров

10:18 31.10.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Сочи автомобиль с четырьмя людьми упал в обрыв с 20-метровой высоты, один человек получил тарвмы средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Службы спасения Сочи.

"30 октября в 22:14 поступил звонок от оперативного дежурного города Сочи: на ул. Джапаридзе автомобиль упал в обрыв высотой в 20 метров. В машине было четыре человека. Все пострадавшие живы, один с травмами средней тяжести", – говорится в сообщении.

⁣Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения подняли людей на дорогу.
Один из пострадавших не мог передвигаться сам. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и транспортировали на носилках к автомобилю скорой помощи.
В сентябре в Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера". Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, позже одна из женщин скончалась.
Весной легковое авто с двумя людьми сорвалось с 15-метрового обрыва в Симферопольское водохранилище. Водитель и пассажир выбрались из авто самостоятельно до приезда спасателей. В медицинской помощи они не нуждались.
В Кабардино-Балкарии в марте этого года внедорожник с людьми упал с обрыва в горное озеро Гижгит. Погибли два человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погибли
Жутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СК
Авто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
 
СочиНовостиПроисшествияАвтомобильРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
12:34За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
12:29ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
12:23Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
12:13Кибератаки на Крымэнерго: возможны перебои в работе личных кабинетов
12:00В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ
11:58Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
11:41Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку
11:34Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади
11:20Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины
10:57У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
10:18Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи
10:10Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе
09:55Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа
09:32Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
09:20Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса
08:59Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска
08:26Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
08:23Что происходит на Крымском мосту
08:1446 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков
Лента новостейМолния