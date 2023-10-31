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Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи

Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи

В Сочи автомобиль с четырьмя людьми упал в обрыв с 20-метровой высоты, один человек получил тарвмы средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T10:18

2023-10-31T10:18

2023-10-31T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Сочи автомобиль с четырьмя людьми упал в обрыв с 20-метровой высоты, один человек получил тарвмы средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Службы спасения Сочи.⁣Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения подняли людей на дорогу.Один из пострадавших не мог передвигаться сам. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и транспортировали на носилках к автомобилю скорой помощи.В сентябре в Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера". Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, позже одна из женщин скончалась.Весной легковое авто с двумя людьми сорвалось с 15-метрового обрыва в Симферопольское водохранилище. Водитель и пассажир выбрались из авто самостоятельно до приезда спасателей. В медицинской помощи они не нуждались.В Кабардино-Балкарии в марте этого года внедорожник с людьми упал с обрыва в горное озеро Гижгит. Погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погиблиЖутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СКАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, автомобиль, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край