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В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась
В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась
Две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T16:05
2023-09-14T16:05
2023-09-14T16:05
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прокуратура краснодарского края
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительным данным, на месте события не имелось знаков, которые бы указывали на опасность. Женщины с травмами были доставлены в медицинское учреждение. По данным РИА Новости, одна из пострадавших скончалась от полученных травм.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции. По результатам мероприятия будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Ранее в Черноморском районе Крыма мужчина упал со скалы и получил травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мысаВ урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ногиВ Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилище
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, новости, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мвд по краснодарскому краю
В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась
Прокуратура Сочи начала проверку после гибели женщины от травм при падении в обрыв