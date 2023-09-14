https://crimea.ria.ru/20230914/v-sochi-dve-zhenschiny-upali-v-neogorozhennyy-obryv-odna-iz-nikh-skonchalas-1131408278.html

В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась

В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась - РИА Новости Крым, 14.09.2023

В Сочи две женщины упали в неогороженный обрыв, одна из них скончалась

Две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T16:05

2023-09-14T16:05

2023-09-14T16:05

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прокуратура краснодарского края

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Две женщины упали в неогороженный обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительным данным, на месте события не имелось знаков, которые бы указывали на опасность. Женщины с травмами были доставлены в медицинское учреждение. По данным РИА Новости, одна из пострадавших скончалась от полученных травм.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции. По результатам мероприятия будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Ранее в Черноморском районе Крыма мужчина упал со скалы и получил травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мысаВ урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ногиВ Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилище

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мвд по краснодарскому краю