https://crimea.ria.ru/20230418/v-peschernom-gorode-mangup-muzhchina-sorvalsya-s-20-metrovogo-mysa-1128234719.html

В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мыса

В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мыса - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мыса

В Бахчисарайском районе мужчина во время прогулки по пещерному городу Мангуп сорвался с 20-метрового мыса, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T12:44

2023-04-18T12:44

2023-04-18T12:44

происшествия

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

бахчисарайский район

мангуп

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128234600_0:233:810:689_1920x0_80_0_0_00d17972e2e91a7c34d48daea2945a1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе мужчина во время прогулки по пещерному городу Мангуп сорвался с 20-метрового мыса, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. Происшествие на МангупеПо данным пресс-службы, происшествие случилось 15 апреля. Сигнал спасателям поступил в 18.15. К месту направились спасатели, медики и правоохранители.Москвич заблудился в горахЕще один инцидент произошел в Бахчисарайском районе накануне. 17 апреля, в 17.50 спасатели приняли сигнал о том, что в районе Тепе-Кермен заблудился мужчина. Прибыв в район поисков, обнаружили потерпевшего в районе ущелья Ашлама-Дере – им оказался 51-летний житель Москвы.Ранее в Судаке мужчина упал в 17-метровой скалы на генуэзской крепости, подымаясь не по туристической тропе в сторону смотровой площадки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался в балкуВ Севастополе женщина сорвалась со скалыВ Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"

бахчисарайский район

мангуп

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, бахчисарайский район, мангуп, крым, новости крыма