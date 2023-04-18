В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мыса
Сотрудники "КРЫМ-СПАСА" оказали помощь пострадавшему в пещерном городе Мангуп
Мужчина сорвался со скалы на Мангупе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе мужчина во время прогулки по пещерному городу Мангуп сорвался с 20-метрового мыса, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Происшествие на Мангупе
По данным пресс-службы, происшествие случилось 15 апреля. Сигнал спасателям поступил в 18.15. К месту направились спасатели, медики и правоохранители.
"Спасатели выяснили, что турист во время прогулки сорвался с мыса Тешкли – Бурун с высоты около 20 метров. Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" поднялись к подножию скалы и при помощи специальных скальных носилок транспортировали пострадавшего по сложному горному рельефу к служебному автомобилю, после чего доставили его к карете скорой помощи", – сказано в сообщении.
Москвич заблудился в горах
Еще один инцидент произошел в Бахчисарайском районе накануне. 17 апреля, в 17.50 спасатели приняли сигнал о том, что в районе Тепе-Кермен заблудился мужчина. Прибыв в район поисков, обнаружили потерпевшего в районе ущелья Ашлама-Дере – им оказался 51-летний житель Москвы.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали туриста на туристическую базу Привал. В медицинской помощи он не нуждался. Также, с ним была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной местности", – уточнили в МЧС.
Ранее в Судаке мужчина упал в 17-метровой скалы на генуэзской крепости, подымаясь не по туристической тропе в сторону смотровой площадки.
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