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ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.03.2023
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T15:47
2023-03-06T15:47
происшествия
общество
кабардино-балкария
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России.ЧП произошло в Эльбрусском районе в понедельник днем. Внедорожник Toyota Prado с шестью пассажирами упал в горное озеро Гижгит.Спасателями МЧС России проводятся работы по эвакуации тел погибших. К работам привлечены 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. В числе прочих задействованы три водолаза.Ранее в Дагестане автомобиль с семьей упал в ущелье у водопада Тобот, все четыре находившихся в салоне человека погибли. По данным регионального МВД, это были туристы из Оренбургской области - двое взрослых и двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СКАвтомобиль с людьми сорвался с обрыва на ЮБК"Сорвался с большой высоты": туриста в Крыму спасали пять часов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, общество, кабардино-балкария, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие

МЧС: в Кабардино-Балкарии два человека погибли и один пострадал при падении авто в озеро

15:47 06.03.2023
 
© ГУ МЧС России по Кабардино-БалкарииВ Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в озеро Гижгит упал автомобиль
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в озеро Гижгит упал автомобиль
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России.
ЧП произошло в Эльбрусском районе в понедельник днем. Внедорожник Toyota Prado с шестью пассажирами упал в горное озеро Гижгит.
"По предварительной информации, два человека погибли и один пострадал", - говорится в сообщении ведомства.
Спасателями МЧС России проводятся работы по эвакуации тел погибших. К работам привлечены 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. В числе прочих задействованы три водолаза.
Ранее в Дагестане автомобиль с семьей упал в ущелье у водопада Тобот, все четыре находившихся в салоне человека погибли. По данным регионального МВД, это были туристы из Оренбургской области - двое взрослых и двое детей.
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ПроисшествияОбществоКабардино-БалкарияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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