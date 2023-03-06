https://crimea.ria.ru/20230306/chp-so-sletevshim-v-ozero-dzhipom-v-kabardino-balkarii-est-pogibshie-1127374253.html
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.03.2023
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T15:47
2023-03-06T15:47
2023-03-06T15:47
происшествия
общество
кабардино-балкария
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России.ЧП произошло в Эльбрусском районе в понедельник днем. Внедорожник Toyota Prado с шестью пассажирами упал в горное озеро Гижгит.Спасателями МЧС России проводятся работы по эвакуации тел погибших. К работам привлечены 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. В числе прочих задействованы три водолаза.Ранее в Дагестане автомобиль с семьей упал в ущелье у водопада Тобот, все четыре находившихся в салоне человека погибли. По данным регионального МВД, это были туристы из Оренбургской области - двое взрослых и двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СКАвтомобиль с людьми сорвался с обрыва на ЮБК"Сорвался с большой высоты": туриста в Крыму спасали пять часов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, кабардино-балкария, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
МЧС: в Кабардино-Балкарии два человека погибли и один пострадал при падении авто в озеро