https://crimea.ria.ru/20230306/chp-so-sletevshim-v-ozero-dzhipom-v-kabardino-balkarii-est-pogibshie-1127374253.html

ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие

ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.03.2023

ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие

Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T15:47

2023-03-06T15:47

2023-03-06T15:47

происшествия

общество

кабардино-балкария

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате падения автомобиля в горное озеро в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС России.ЧП произошло в Эльбрусском районе в понедельник днем. Внедорожник Toyota Prado с шестью пассажирами упал в горное озеро Гижгит.Спасателями МЧС России проводятся работы по эвакуации тел погибших. К работам привлечены 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. В числе прочих задействованы три водолаза.Ранее в Дагестане автомобиль с семьей упал в ущелье у водопада Тобот, все четыре находившихся в салоне человека погибли. По данным регионального МВД, это были туристы из Оренбургской области - двое взрослых и двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жутким ЧП с рухнувшей в обрыв машиной в Крыму занялся СКАвтомобиль с людьми сорвался с обрыва на ЮБК"Сорвался с большой высоты": туриста в Крыму спасали пять часов

кабардино-балкария

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, кабардино-балкария, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)