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Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии
Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии
Внедорожник с пассажирами упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, внутри находились шесть человек. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T14:21
2023-03-06T14:22
происшествия
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кабардино-балкария
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Внедорожник с пассажирами упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, внутри находились шесть человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Инцидент произошел в понедельник около полудня.На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. К работам привлечены три водолаза и одно плавсредство. Информации о состоянии людей на данный момент нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погиблиАвтомобиль с людьми сорвался с обрыва на ЮБК"ГАЗель" с пассажирами упала с 20-метрового склона в Крыму - фото
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РИА Новости Крым
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происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кабардино-балкария, новости
Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии

МЧС: в Кабардино-Балкарии внедорожник с людьми упал в горное озеро Гижгит

14:21 06.03.2023 (обновлено: 14:22 06.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Внедорожник с пассажирами упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, внутри находились шесть человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Инцидент произошел в понедельник около полудня.
"В 12.10 мск в понедельник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в сельском поселении Былым в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Кабардино-БалкарияНовости
 
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