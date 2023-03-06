https://crimea.ria.ru/20230306/avtomobil-s-lyudmi-sorvalsya-v-gornoe-ozero-v-kabardino-balkarii-1127370949.html

Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии

Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Автомобиль с людьми сорвался в горное озеро в Кабардино-Балкарии

Внедорожник с пассажирами упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, внутри находились шесть человек. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T14:21

2023-03-06T14:21

2023-03-06T14:22

происшествия

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

кабардино-балкария

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Внедорожник с пассажирами упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, внутри находились шесть человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Инцидент произошел в понедельник около полудня.На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС на шести единицах техники. К работам привлечены три водолаза и одно плавсредство. Информации о состоянии людей на данный момент нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погиблиАвтомобиль с людьми сорвался с обрыва на ЮБК"ГАЗель" с пассажирами упала с 20-метрового склона в Крыму - фото

https://crimea.ria.ru/20220711/zhutkim-chp-s-rukhnuvshey-v-obryv-mashinoy-v-krymu-zanyalsya-sk-1123809477.html

кабардино-балкария

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кабардино-балкария, новости