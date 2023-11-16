https://crimea.ria.ru/20231116/shkolnyy-avtobus-perevernulsya-v-primore--postradali-8-detey-1132820586.html

Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей

Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей

В Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T08:55

2023-11-16T08:55

2023-11-16T08:55

приморье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП.Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся.По данным регионального минздрава, в аварии пострадали восемь школьников.В июле два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса "Тула – Анапа" и зерновоза "МАН".Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на КубаниТри человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в КрымскеРейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы

приморье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморье, происшествия, дтп, дети, общество, новости