Школьный автобус перевернулся в Приморье – пострадали 8 детей
В Приморье восемь детей пострадали в аварии со школьным автобусом
© Прокуратура Приморского краяВ Приморском крае перевернулся школьный автобус
© Прокуратура Приморского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП.
Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся.
"Утром 16 ноября на 4 км автодороги Хабаровск-Владивосток -Тавричанка водитель школьного автобуса, выполняющий перевозку 14 детей, не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - пос. Рыбачий - Школа №1". Дети-пассажиры направлены в медицинскую организацию для обследования. Водитель не пострадал", - сказано в сообщении краевой прокуратуры.
По данным регионального минздрава, в аварии пострадали восемь школьников.
"В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.
В июле два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса "Тула – Анапа" и зерновоза "МАН".
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