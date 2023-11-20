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ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших
ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших - РИА Новости Крым, 20.11.2023
ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T22:57
2023-11-20T22:57
2023-11-20T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.Инцидент произошел на автодороге Лабинск - пгт. Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики в районе хутора Центральный.После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль "Лада" и опрокинулась.В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летние водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли на месте. Еще один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой помощи пострадавших нет.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Его личность устанавливают.
https://crimea.ria.ru/20231120/opasnyy-povorot-v-dtp-v-simferopole-postradali-dva-cheloveka-1132907668.html
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, кубань, краснодарский край
ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших
В ДТП с коровой и скорой помощью на Кубани погибли два человека и еще двое пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел на автодороге Лабинск - пгт. Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики в районе хутора Центральный.
"Водитель автомобиля Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову. Животное от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.
После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль "Лада" и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летние водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли на месте. Еще один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой помощи пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Его личность устанавливают.