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В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:14
2023-11-23T13:14
2023-11-23T13:14
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в четверг на автодороге Комсомольское – Завет – Ленинское.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Ранее на трассе Ялта – Севастополь водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир малолитражки, их доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
Крымчанин погиб в лобовом столкновении двух авто на севере полуострова