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В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:14
2023-11-23T13:14
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в четверг на автодороге Комсомольское – Завет – Ленинское.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Ранее на трассе Ялта – Севастополь водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир малолитражки, их доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, джанкойский район, новости крыма
В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой

Крымчанин погиб в лобовом столкновении двух авто на севере полуострова

13:14 23.11.2023
 
© МВД КрымДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла утром в четверг на автодороге Комсомольское – Завет – Ленинское.

"Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 под управлением 44-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ был смертельно травмирован", – говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее на трассе Ялта – Севастополь водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир малолитражки, их доставили в больницу.
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Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияМВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДжанкойский районНовости Крыма
 
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