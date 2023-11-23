https://crimea.ria.ru/20231123/v-krymu-voditel-vaza-pogib-v-lobovom-stolknovenii-s-inomarkoy-1133003419.html

В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой

В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой

Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T13:14

2023-11-23T13:14

2023-11-23T13:14

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

мвд по республике крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

джанкойский район

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133003099_0:42:855:522_1920x0_80_0_0_8f4ce363219bd91b082640a83acf2deb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в четверг на автодороге Комсомольское – Завет – Ленинское.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Ранее на трассе Ялта – Севастополь водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир малолитражки, их доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, джанкойский район, новости крыма