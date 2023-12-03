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Два человека погибли на трассе Симферополь - Саки
Два человека погибли на трассе Симферополь - Саки - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Два человека погибли на трассе Симферополь - Саки
Два человека погибли в ДТП на автодороге Симферополь-Саки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в межмуниципальном отделе МВД России "Сакский". РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T13:05
2023-12-03T13:05
2023-12-03T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на автодороге Симферополь-Саки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в межмуниципальном отделе МВД России "Сакский".Погибшие люди находились в легковом автомобиле. Водитель ГАЗели сейчас в больнице. Его пока не опрашивали. Причина аварии устанавливается.В воскресенье крупное ДТП, в котором пострадали люди, произошло на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированыВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, крым
Два человека погибли на трассе Симферополь - Саки
Два человека погибли при столкновении ГАЗели и Volkswagen Poloн а трассе Симферополь-Саки
13:05 03.12.2023 (обновлено: 13:06 03.12.2023)