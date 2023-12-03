https://crimea.ria.ru/20231203/na-trasse-m4-don-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-krupnogo-dtp-1133274833.html

На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП

На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП - РИА Новости Крым, 03.12.2023

На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП

Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, движение ограничено. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T10:52

2023-12-03T10:52

2023-12-03T10:52

трасса м4 дон

дтп

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, движение ограничено. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По предварительным данным, в воскресенье в 8.25 на 657 км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Есть пострадавшие.Ранее ДТП с участием двух грузовиков "КрАЗ" произошло на горной дороге в Крыму. Один человек был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкойСмертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травмДва водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае

трасса м4 дон

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м4 дон, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), воронежская область