https://crimea.ria.ru/20231203/na-trasse-m4-don-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-krupnogo-dtp-1133274833.html
На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП
На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП - РИА Новости Крым, 03.12.2023
На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, движение ограничено. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T10:52
2023-12-03T10:52
2023-12-03T10:52
трасса м4 дон
дтп
происшествия
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
воронежская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, движение ограничено. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По предварительным данным, в воскресенье в 8.25 на 657 км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль, которые двигались в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Есть пострадавшие.Ранее ДТП с участием двух грузовиков "КрАЗ" произошло на горной дороге в Крыму. Один человек был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкойСмертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травмДва водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
трасса м4 дон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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трасса м4 дон, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), воронежская область
На трассе М4 "Дон" ограничено движение из-за крупного ДТП
Из-за крупной аварии на трассе М4 "Дон" ограничено движение в Воронежской области