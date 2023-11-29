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Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T20:11
2023-11-29T20:11
2023-11-29T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел на автодороге Таврида – Анновка в среду вечером около 17:50.В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, добавили в ведомстве.На месте ДТП работали сотрудники районной Госавтоинспекции. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину, которая также скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаЖенщина за рулем иномарки сбила девочку на пешеходном переходе в КрымуНа улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
На трассе "Таврида" автомобиль сбил мужчину в зоне видимости пешеходного перехода
20:11 29.11.2023 (обновлено: 20:44 29.11.2023)