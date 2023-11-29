Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231129/smertelnoe-dtp-na-tavride-peshekhod-skonchalsya-ot-poluchennykh-travm-1133189656.html
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T20:11
2023-11-29T20:44
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
белогорский район
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133189795_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_39ed763845d61232d191e8dbb49e390b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел на автодороге Таврида – Анновка в среду вечером около 17:50.В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, добавили в ведомстве.На месте ДТП работали сотрудники районной Госавтоинспекции. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину, которая также скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаЖенщина за рулем иномарки сбила девочку на пешеходном переходе в КрымуНа улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133189795_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_c62c9247f1c83b6bc7cff4fdf338c97f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, белогорский район, гибдд
Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм

На трассе "Таврида" автомобиль сбил мужчину в зоне видимости пешеходного перехода

20:11 29.11.2023 (обновлено: 20:44 29.11.2023)
 
© МВД КрымДТП в Белогорском районе
ДТП в Белогорском районе
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Инцидент произошел на автодороге Таврида – Анновка в среду вечером около 17:50.
"В селе Литвиненково 24-летний водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в направлении села Анновка, допустила наезд на 68-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, добавили в ведомстве.
На месте ДТП работали сотрудники районной Госавтоинспекции. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину, которая также скончалась.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
Женщина за рулем иномарки сбила девочку на пешеходном переходе в Крыму
На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаМВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПБелогорский районГИБДД
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Движение на Крымском мосту восстановлено
20:53"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
20:37В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
20:14В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
20:11Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
19:57На Крымском мосту снова перекрыли движение
19:42Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
19:19В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
19:10На Крымском мосту восстановлено движение
19:10Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
19:01Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
18:47Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
18:20Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
18:10Крымский мост закрыт
18:01Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
17:33Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
17:29Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
17:16Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
17:02Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
16:37Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Лента новостейМолния