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Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину

Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину

Возле детской больницы Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T10:25

2023-11-29T10:25

2023-11-29T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Возле детской больницы Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым."По предварительным данным, 29 ноября в 7.25 водитель автомобиля "Волга", 1962 года рождения, двигаясь в городе Керчи по улице Чкалова в направлении улицы Шлагбаумской за нерегулируемым пешеходным переходом совершил наезд на женщину-пешехода, 1950 года рождения", - говорится в сообщении.В МВД РК сообщают, что женщина переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции города Керчи. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее также возле пешеходного перехода была сбита жительница Севастополя, которая получила травмы и была доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали в ДТП под СимферополемСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаВ Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода

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