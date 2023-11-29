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Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину
Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину
Возле детской больницы Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T10:25
2023-11-29T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Возле детской больницы Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым."По предварительным данным, 29 ноября в 7.25 водитель автомобиля "Волга", 1962 года рождения, двигаясь в городе Керчи по улице Чкалова в направлении улицы Шлагбаумской за нерегулируемым пешеходным переходом совершил наезд на женщину-пешехода, 1950 года рождения", - говорится в сообщении.В МВД РК сообщают, что женщина переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции города Керчи. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее также возле пешеходного перехода была сбита жительница Севастополя, которая получила травмы и была доставлена в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали в ДТП под СимферополемСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаВ Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода
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РИА Новости Крым
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керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости, новости крыма
Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину

Женщину насмерть сбила "Волга" возле детской больницы в Керчи

10:25 29.11.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Возле детской больницы Керчи водитель "Волги" сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
"По предварительным данным, 29 ноября в 7.25 водитель автомобиля "Волга", 1962 года рождения, двигаясь в городе Керчи по улице Чкалова в направлении улицы Шлагбаумской за нерегулируемым пешеходным переходом совершил наезд на женщину-пешехода, 1950 года рождения", - говорится в сообщении.
В МВД РК сообщают, что женщина переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции города Керчи. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее также возле пешеходного перехода была сбита жительница Севастополя, которая получила травмы и была доставлена в больницу.
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