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Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
Два человека пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T09:50
2023-11-09T09:50
2023-11-09T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.ДТП с участием автомобилей Hyundai и Renault Koleos произошло накануне вечером на Московском шоссе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники ДПС.Причины аварии устанавливают эксперты.Как рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко, с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от переходаВ Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавшихСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
МЧС Крыма: в ДТП с легковушками под Симферополем пострадали два человека