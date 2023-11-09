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Два человека пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
Два человека пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T09:50
2023-11-09T09:50
ситуация на дорогах крыма
дтп
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.ДТП с участием автомобилей Hyundai и Renault Koleos произошло накануне вечером на Московском шоссе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники ДПС.Причины аварии устанавливают эксперты.Как рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко, с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от переходаВ Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавшихСмертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, симферопольский район, мчс крыма, новости крыма, крым
Два человека пострадали в ДТП под Симферополем

МЧС Крыма: в ДТП с легковушками под Симферополем пострадали два человека

09:50 09.11.2023
 
© МЧС Республики КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ДТП с участием автомобилей Hyundai и Renault Koleos произошло накануне вечером на Московском шоссе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники ДПС.
"В результате ДТП два человека получили травмы разной степени тяжести. Спасатели провели необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного происшествия, а также оказывали содействие сотрудникам скорой помощи и полиции", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Причины аварии устанавливают эксперты.
Как рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко, с января по октябрь текущего года на дорогах Крыма произошло более 1,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, количество погибших в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 25%.
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