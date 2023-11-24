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На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет - РИА Новости Крым, 24.11.2023
На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
Двое мальчиков девяти и восьми лет были сбиты в Севастополе при попытке перейти дорогу в неположенном месте, в результате чего были с травмами доставлены в... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T21:10
2023-11-24T21:10
2023-11-24T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое мальчиков девяти и восьми лет были сбиты в Севастополе при попытке перейти дорогу в неположенном месте, в результате чего были с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя.Два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошли в вечернее время.Второе происшествие случилось на улице Симонок. Пожилой водитель "Митсубиси" совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, но "в пределах его видимости", сообщают в УМВД.Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся проверки, изучаются обстоятельства и причины, способствовавшие совершению ДТП.Еще одна трагедия этим вечером произошла в Красногвардейском районе около села Ишунь. В результате лобового столкновения двух авто погибли оба водителя и пассажирка одной из машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеМашину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человекаДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавших
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, полиция севастополя, происшествия, гибдд
На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
В Севастополе двое детей 8 и 9 лет попали под колеса авто
21:10 24.11.2023 (обновлено: 22:14 24.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое мальчиков девяти и восьми лет были сбиты в Севастополе при попытке перейти дорогу в неположенном месте, в результате чего были с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Севастополя.
Два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошли в вечернее время.
"Так, в районе дома № 12 на улице Репина 53-летний водитель автомобиля Ауди совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте", – информирует официальный Telegram-канал ведомства.
Второе происшествие случилось на улице Симонок. Пожилой водитель "Митсубиси" совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, но "в пределах его видимости", сообщают в УМВД.
Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся проверки, изучаются обстоятельства и причины, способствовавшие совершению ДТП.
Еще одна трагедия этим вечером произошла в Красногвардейском районе
около села Ишунь. В результате лобового столкновения двух авто погибли оба водителя и пассажирка одной из машин.
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