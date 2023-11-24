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Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе

Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе

Водитель иномарки пострадал при столкновении с бетонным столбом в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T11:34

2023-11-24T11:34

2023-11-24T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Водитель иномарки пострадал при столкновении с бетонным столбом в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла 24 ноября в 00:20 на Западном обходе крымской столицы. 26-летний водитель Geely Emgrand двигался со стороны улицы Маршала Жукова в направлении Киевского переулка, но из-за небезопасной скорости и опасных метеусловий вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человекаЛюдей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – ЕвпаторияДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавших

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