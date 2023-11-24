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Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли

Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли

На трассе Симферополь – Красноперекопск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли оба водителя и пассажир одного из авто. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T20:23

2023-11-24T20:23

2023-11-24T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Красноперекопск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли оба водителя и пассажир одного из авто. Об этом сообщает пресс–служба крымской прокуратуры.В результате лобового удара погибли водители обоих транспортных средств. Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка "БМВ" 1982 года рождения, уточняют в крымском главке МВД.На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Красноперекопского района, на место происшествия также выезжал Красноперекопский межрайонный прокурор Игорь Павленко. Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.Кровавое ДТП с участием "БМВ" произошло на трассе Симферополь – Евпатория 23 ноября. Машина опрокинулась, пассажир и водитель оказались зажаты металлическими конструкциями внутри. Спасателям пришлось их деблокировать и транспортировать в машину скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеМашину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человекаДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавших

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, новости крыма, прокуратура республики крым, красноперекопский район, симферополь, гибдд