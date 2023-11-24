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Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
На трассе Симферополь – Красноперекопск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли оба водителя и пассажир одного из авто. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T20:23
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Красноперекопск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли оба водителя и пассажир одного из авто. Об этом сообщает пресс–служба крымской прокуратуры.В результате лобового удара погибли водители обоих транспортных средств. Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка "БМВ" 1982 года рождения, уточняют в крымском главке МВД.На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Красноперекопского района, на место происшествия также выезжал Красноперекопский межрайонный прокурор Игорь Павленко. Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.Кровавое ДТП с участием "БМВ" произошло на трассе Симферополь – Евпатория 23 ноября. Машина опрокинулась, пассажир и водитель оказались зажаты металлическими конструкциями внутри. Спасателям пришлось их деблокировать и транспортировать в машину скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в СимферополеМашину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человекаДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавших
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, прокуратура республики крым, красноперекопский район, симферополь, гибдд
Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли

В Крыму три человека погибли при лобовом ДТП на трассе Симферополь - Красноперекопск

20:23 24.11.2023 (обновлено: 22:15 24.11.2023)
 
© МВД КрымДТП в Красноперекопском районе
ДТП в Красноперекопском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Красноперекопск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли оба водителя и пассажир одного из авто. Об этом сообщает пресс–служба крымской прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня, 24 ноября 2023 года, водитель автомобиля "БМВ", двигаясь со стороны города Симферополя в сторону города Красноперекопск в районе села Ишунь, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150", – сказано в сообщении.

В результате лобового удара погибли водители обоих транспортных средств. Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка "БМВ" 1982 года рождения, уточняют в крымском главке МВД.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Красноперекопского района, на место происшествия также выезжал Красноперекопский межрайонный прокурор Игорь Павленко. Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.
Кровавое ДТП с участием "БМВ" произошло на трассе Симферополь – Евпатория 23 ноября. Машина опрокинулась, пассажир и водитель оказались зажаты металлическими конструкциями внутри. Спасателям пришлось их деблокировать и транспортировать в машину скорой помощи.
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