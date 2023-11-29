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Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T21:13
2023-11-29T21:13
2023-11-29T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Инцидент произошел на автодороге Песчаное – Почтовое в среду вечером около 18:00.В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. Также в МВД подчеркнули, что погибший был без мотошлема и защитной экипировки.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.В Белогорском районе Крыма пожилой мужчина также погиб в результате ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешеходаДвое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВДАвтобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
Мотоциклист погиб в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма