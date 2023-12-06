Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
Массовое ДТП на Кубани с участием двух большегрузов и микроавтобуса, погибли пять человек
23:27 06.12.2023 (обновлено: 23:36 06.12.2023)
© 23 МВД5 человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 дек - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.
"В 20:30 на 52 км трассы "Краснодар-Верхнебаканский" произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом "Мерседес". Иномарку от удара выбросило на "встречку", где он столкнулся с большегрузом", – сказано в сообщении.
Погибли шофер и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП затруднено, сообщают в МВД.
Следственным отделом ОМВД России по Северскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
5 декабря в Краснодарском крае на трассе Краснодар – Темрюк – Славянск также произошла масштабная авария. В результате столкновения бензовоза и маршрутного такси погибли три человека.
5 декабря в Краснодарском крае на трассе Краснодар – Темрюк – Славянск также произошла масштабная авария. В результате столкновения бензовоза и маршрутного такси погибли три человека.
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