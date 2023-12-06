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Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T23:27
2023-12-06T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 дек - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.Погибли шофер и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП затруднено, сообщают в МВД.Следственным отделом ОМВД России по Северскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.5 декабря в Краснодарском крае на трассе Краснодар – Темрюк – Славянск также произошла масштабная авария. В результате столкновения бензовоза и маршрутного такси погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололедаБригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, дтп, новости, кубань, гибдд, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших

Массовое ДТП на Кубани с участием двух большегрузов и микроавтобуса, погибли пять человек

23:27 06.12.2023 (обновлено: 23:36 06.12.2023)
 
© 23 МВД5 человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
5 человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 дек - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.

"В 20:30 на 52 км трассы "Краснодар-Верхнебаканский" произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом "Мерседес". Иномарку от удара выбросило на "встречку", где он столкнулся с большегрузом", – сказано в сообщении.

Погибли шофер и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП затруднено, сообщают в МВД.
Следственным отделом ОМВД России по Северскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

5 декабря в Краснодарском крае на трассе Краснодар – Темрюк – Славянск также произошла масштабная авария. В результате столкновения бензовоза и маршрутного такси погибли три человека.
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Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали
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Краснодарский крайДТПНовостиКубаньГИБДДМВД по Краснодарскому краюПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
23:27Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
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