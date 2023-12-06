https://crimea.ria.ru/20231206/kamaz-vytolknul-avtobus-pod-vstrechnyy-gruzovik-pyatero-pogibshikh-1133358131.html

Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших

Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших

В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T23:27

2023-12-06T23:27

2023-12-06T23:36

краснодарский край

дтп

новости

кубань

гибдд

мвд по краснодарскому краю

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133357710_0:270:867:758_1920x0_80_0_0_a4dabfb02976a90c7063db81877f03b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 06 дек - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.Погибли шофер и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП затруднено, сообщают в МВД.Следственным отделом ОМВД России по Северскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.5 декабря в Краснодарском крае на трассе Краснодар – Темрюк – Славянск также произошла масштабная авария. В результате столкновения бензовоза и маршрутного такси погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали70 автомобилей: серия массовых ДТП произошла в Москве из-за гололедаБригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, дтп, новости, кубань, гибдд, мвд по краснодарскому краю, происшествия