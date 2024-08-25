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15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2024
15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
Вооруженные Силы Российской Федерации отразили порядка 15 контратак противника, который потерял около 1960 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T14:35
2024-08-25T14:35
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации отразили порядка 15 контратак противника, который потерял около 1960 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражена военная техника, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Kvertus". Уничтожены четыре склада боеприпасов.Семь контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", которые продолжают продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 500 военнослужащих.Две контратаки отражены подразделениями группировки войск "Восток". Российские военные улучшили тактическое положение, враг потерял до 130 военнослужащих и военную технику, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Еще одну контратаку подразделения "Южной" группировки войск отразили и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, а также танк "Abrams" производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена техника, в том числе производства США: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", две 155-мм гаубицы М777 и М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены три склада боеприпасов."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - добавляют в Минобороны.Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, четыре 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, украина
15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки

ВСУ провели за сутки 15 безуспешных контратак и потеряли порядка 1960 боевиков

14:35 25.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации отразили порядка 15 контратак противника, который потерял около 1960 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены пять контратак штурмовых групп. Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак" и девять автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации военного ведомства, поражена военная техника, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Kvertus". Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Семь контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", которые продолжают продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 500 военнослужащих.
Две контратаки отражены подразделениями группировки войск "Восток". Российские военные улучшили тактическое положение, враг потерял до 130 военнослужащих и военную технику, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Еще одну контратаку подразделения "Южной" группировки войск отразили и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, а также танк "Abrams" производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена техника, в том числе производства США: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", две 155-мм гаубицы М777 и М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены три склада боеприпасов.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - добавляют в Минобороны.
Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, четыре 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОНовостиУкраина
 
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