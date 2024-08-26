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Взрывы гремят по всей Украине

Взрывы гремят по всей Украине - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Взрывы гремят по всей Украине

Взрывы звучат утром в понедельник во многих областях Украины. Об этом сообщают местные власти, а также украинские СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T08:44

2024-08-26T08:44

2024-08-26T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Взрывы звучат утром в понедельник во многих областях Украины. Об этом сообщают местные власти, а также украинские СМИ.В частности, громко сегодня в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Харькове, Хмельницком, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины. Кроме того, сообщается о взрывах в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал о взрывах в городе и районах. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Читайте также на РИА Новости Крым:19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУВзрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеАрмия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине

украина

харьков

одесса

киев

полтавская область

днепропетровская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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