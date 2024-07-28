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Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие
Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие
В Харькове взрывами повреждено транспортное предприятие в Слободском районе. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T19:41
2024-07-28T19:41
2024-07-28T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Харькове взрывами повреждено транспортное предприятие в Слободском районе. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.Он отметил, что удар был нанесен в воскресенье днем.Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, которые гремели на фоне объявленной воздушной тревоги.Утром 28 июля в минэнерго Украины сообщили о значительном дефиците в энергосистеме страны. По данным ведомства, вследствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Без света находились 483 населенных пункта.На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.В ночь на 25 июля взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры, на месте возник сильный пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в ХарьковеМощный пожар и взрывы: в Полтавской области произошла ЧС
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украина, харьков, взрыв, в мире, новости
Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие
В Харькове поражено транспортное предприятие
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Харькове взрывами повреждено транспортное предприятие в Слободском районе. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Он отметил, что удар был нанесен в воскресенье днем.
"Удары наносились по одному из транспортных предприятий района", - сказал Чубенко видео, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры..
Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, которые гремели на фоне объявленной воздушной тревоги.
Утром 28 июля в минэнерго Украины сообщили о значительном дефиците в энергосистеме страны
. По данным ведомства, вследствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Без света находились 483 населенных пункта.
На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием
, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.
В ночь на 25 июля взрывы прозвучали
в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры
, на месте возник сильный пожар.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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