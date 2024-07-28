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Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие

Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие

В Харькове взрывами повреждено транспортное предприятие в Слободском районе. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T19:41

2024-07-28T19:41

2024-07-28T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Харькове взрывами повреждено транспортное предприятие в Слободском районе. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.Он отметил, что удар был нанесен в воскресенье днем.Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, которые гремели на фоне объявленной воздушной тревоги.Утром 28 июля в минэнерго Украины сообщили о значительном дефиците в энергосистеме страны. По данным ведомства, вследствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Без света находились 483 населенных пункта.На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.В ночь на 25 июля взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры, на месте возник сильный пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в ХарьковеМощный пожар и взрывы: в Полтавской области произошла ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, взрыв, в мире, новости