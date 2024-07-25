https://crimea.ria.ru/20240725/v-oblastyakh-ukrainy-progremeli-vzryvy-1139114693.html

В областях Украины прогремели взрывы

В областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В областях Украины прогремели взрывы

За ночь взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской,... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T10:20

2024-07-25T10:20

2024-07-25T10:20

украина

взрыв

инфраструктура

новости сво

одесса

житомирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_32:20:773:437_1920x0_80_0_0_a2bf00da04405b71b9338653c0f51783.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За ночь взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях, сообщает Telegram-канал ВВС Украины."Жертв и пострадавших нет, идет ликвидация последствий", - написал Бунечко.В Одесской области взрывы прозвучали в Измаильском районе, в результате чего пострадало административное здание. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер."Произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - написал он в Telegram-канале.В промышленной зоне Харькова ударом ракеты "Искандер" было уничтожено около сотни иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщили в Минобороны России.Мэр Харькова Игорь Терехов накануне также сообщал о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект".Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

украина

одесса

житомирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, инфраструктура, новости сво, одесса, житомирская область