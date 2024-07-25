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В областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В областях Украины прогремели взрывы
В областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В областях Украины прогремели взрывы
За ночь взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской,... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T10:20
2024-07-25T10:20
украина
взрыв
инфраструктура
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За ночь взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях, сообщает Telegram-канал ВВС Украины."Жертв и пострадавших нет, идет ликвидация последствий", - написал Бунечко.В Одесской области взрывы прозвучали в Измаильском районе, в результате чего пострадало административное здание. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер."Произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - написал он в Telegram-канале.В промышленной зоне Харькова ударом ракеты "Искандер" было уничтожено около сотни иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщили в Минобороны России.Мэр Харькова Игорь Терехов накануне также сообщал о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект".Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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украина, взрыв, инфраструктура, новости сво, одесса, житомирская область
В областях Украины прогремели взрывы

В Житомирской и Одесской областях Украины прозвучали взрывы

10:20 25.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За ночь взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях, сообщает Telegram-канал ВВС Украины.
В Житомирской области поражен инфраструктурный объект, заявил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. В результате работы украинской ПВО обломки упали на частные дома.
"Жертв и пострадавших нет, идет ликвидация последствий", - написал Бунечко.

В Одесской области взрывы прозвучали в Измаильском районе, в результате чего пострадало административное здание. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - написал он в Telegram-канале.
В промышленной зоне Харькова ударом ракеты "Искандер" было уничтожено около сотни иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщили в Минобороны России.
Мэр Харькова Игорь Терехов накануне также сообщал о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект".
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УкраинаВзрывИнфраструктураНовости СВООдессаЖитомирская область
 
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