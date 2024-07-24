https://crimea.ria.ru/20240724/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kharkove---gorit-obekt-infrastruktury-1139094861.html

Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры

Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поражен в Харькове в результате ударов в среду днем, на месте возник сильный пожар. Об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Игорь... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T13:00

2024-07-24T13:00

2024-07-24T13:00

украина

военное положение на украине

харьков

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Объект инфраструктуры поражен в Харькове в результате ударов в среду днем, на месте возник сильный пожар. Об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Игорь Терехов.Информация о характере повреждений уточняется. В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

украина

харьков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, военное положение на украине, харьков, взрыв