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Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры
Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поражен в Харькове в результате ударов в среду днем, на месте возник сильный пожар. Об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Игорь... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:00
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украина
военное положение на украине
харьков
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Объект инфраструктуры поражен в Харькове в результате ударов в среду днем, на месте возник сильный пожар. Об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Игорь Терехов.Информация о характере повреждений уточняется. В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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украина, военное положение на украине, харьков, взрыв
Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры

В Харькове мощным взрывом поврежден объект инфраструктуры

13:00 24.07.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Объект инфраструктуры поражен в Харькове в результате ударов в среду днем, на месте возник сильный пожар. Об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Игорь Терехов.

"Звуки мощных взрывов прозвучали в Харькове. Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар", - написал в своем Telegram-канале Терехов.

Информация о характере повреждений уточняется.
В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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