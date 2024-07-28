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Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:13
2024-07-28T11:13
2024-07-28T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны.В Винницкой области произошли технические сбои в системе – была отключена высоковольтная воздушная линия, в связи с чем произошло обесточивание подстанции и отключения потребителей. В Закарпатской области также отключалась высоковольтная линия. В общей сложности без света в стране остаются жители 483 населенных пунктов, добавил в минэнерго Украины.На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.В ночь на 25 июля взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры, на месте возник сильный пожар. В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове – промышленное здание. Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар и взрывы: в Полтавской области произошла ЧСМощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктурыВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
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украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости, винницкая область
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
На Украине из строя выведено 9 ГВт производственных мощностей энергосистемы - минэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны.
"Значительный дефицит мощностей в энергосистеме сохраняется. В следствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Под удары попадают подстанции, линии системы электропередачи, поэтому существуют ограничения в передачи имеющейся генерации", - сказано в сообщении.
В Винницкой области произошли технические сбои в системе – была отключена высоковольтная воздушная линия, в связи с чем произошло обесточивание подстанции и отключения потребителей. В Закарпатской области также отключалась высоковольтная линия.
В общей сложности без света в стране остаются жители 483 населенных пунктов, добавил в минэнерго Украины.
На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием
, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.
В ночь на 25 июля взрывы прозвучали
в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры
, на месте возник сильный пожар.
В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов
поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове – промышленное здание. Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины
и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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