Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/vzryvy-na-ukraine-obestocheny-483-naselennykh-punkta-1139174292.html
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:13
2024-07-28T11:13
украина
минэнерго украины
энергосистема украины
в мире
новости
винницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136468736_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_7188a2a75e1fe7b493aaaff3de842dce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны.В Винницкой области произошли технические сбои в системе – была отключена высоковольтная воздушная линия, в связи с чем произошло обесточивание подстанции и отключения потребителей. В Закарпатской области также отключалась высоковольтная линия. В общей сложности без света в стране остаются жители 483 населенных пунктов, добавил в минэнерго Украины.На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.В ночь на 25 июля взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры, на месте возник сильный пожар. В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове – промышленное здание. Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар и взрывы: в Полтавской области произошла ЧСМощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктурыВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
украина
винницкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136468736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_17bee8e8344487162080cf44e33ad753.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости, винницкая область
Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта

На Украине из строя выведено 9 ГВт производственных мощностей энергосистемы - минэнерго

11:13 28.07.2024
 
© ГУ ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. 483 населенных пункта Украины остаются без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов в регионах. Об этом в воскресенье сообщили в минэнерго страны.
"Значительный дефицит мощностей в энергосистеме сохраняется. В следствие массированных атак на энергетику потеряно 9 ГВт производственных мощностей. Под удары попадают подстанции, линии системы электропередачи, поэтому существуют ограничения в передачи имеющейся генерации", - сказано в сообщении.
В Винницкой области произошли технические сбои в системе – была отключена высоковольтная воздушная линия, в связи с чем произошло обесточивание подстанции и отключения потребителей. В Закарпатской области также отключалась высоковольтная линия.
В общей сложности без света в стране остаются жители 483 населенных пунктов, добавил в минэнерго Украины.
На минувшей неделе ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, которые в том числе вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры.
В ночь на 25 июля взрывы прозвучали в Житомирской, Одесской и Харьковской областях Украины. В среду днем в Харькове был поражен объект инфраструктуры, на месте возник сильный пожар.
В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове – промышленное здание. Объекты критической инфраструктуры накануне были повреждены в Сумской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный пожар и взрывы: в Полтавской области произошла ЧС
Мощные взрывы прогремели в Харькове - горит объект инфраструктуры
Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
 
УкраинаМинэнерго УкраиныЭнергосистема УкраиныВ миреНовостиВинницкая область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
12:02Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
11:57В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
11:37Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
11:28День ВМФ России: история и традиции праздника
11:22Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией
11:13Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
10:43В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16
10:13Перед Крымским мостом растет очередь
09:51Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
09:39Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
09:13Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
08:56Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова
08:33В Севастополе 29 июля объявлен выходной
08:31Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе
07:59Резервуары с топливом горят на нефтебазе в Курской области
07:46Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля
07:17Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
07:12Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья
07:02День Военно-Морского Флота России
Лента новостейМолния